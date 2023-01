Menegatti: "Medicina fino a 150 studenti? Ora aule al Campostrino e Hotel della Città"

di Sofia Nardi Emanuele Menegatti, presidente del Campus di Forlì, il polo forlivese negli ultimi anni è cambiato molto. Come stanno andando le cose? "Direi molto bene. Stiamo continuando ad ampliare le offerte e abbiamo numeri sempre crescenti di studenti iscritti". Tra i nuovi corsi senz’altro spicca quello di Medicina, arrivato al suo terzo anno. "Anche in quel caso, ogni anno abbiamo ricevuto circa 200 domande, accogliendo il numero massimo di studenti: 95. Il corpo docente è di prima qualità e il gradimento da parte degli iscritti risulta molto alto". Quest’anno gli iscritti si sono spostati dal Campus all’ospedale Morgagni -Pierantoni. "Sì, seguono le lezioni nell’aula Pieratelli che ci è stata prestata dall’ospedale e in primavera cominceranno anche i tirocini in reparto". Lo spostamento è dovuto a una carenza di aule al Campus? "Chiariamoci: al Campus ne abbiamo un numero sufficiente. Quello che ci manca sono aule di grandi dimensioni. Questo, certo, ci limita nello sviluppo. Medicina stessa potrebbe arrivare a 150 studenti, ma dobbiamo limitarci a 95 per motivi logistici. Lo stesso vale anche per altri corsi di studio". Si prospettano soluzioni al problema o non resta che conviverci? "No, abbiamo buone prospettive. La prima soluzione sarà il Campostrino: i lavori dovrebbero finire presto, probabilmente già in febbraio. A...