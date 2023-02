Mengoni e quel suo ultimo concerto alle Muse

Marco Mengoni, dall’inizio della 73° edizione del Festival di Sanremo, è stato in testa alla classifica. Un pezzettino, piccolo ma presente, di questo successo si lega anche ad Ancona. Una delle sue ultime esibizioni prima della kermesse musicale più importante d’Italia, infatti, Mengoni l’ha fatta proprio nel capoluogo dorico, al Teatro delle Muse.

Quella sera, senza alcun preavviso per gli spettatori che gremivano il teatro dorico, il talento canoro si presentò sul palco per un mini-concerto. Poche, ma apprezzate canzoni dal suo vasto repertorio, una sorpresa straordinaria per tutti i presenti e una delle ultimissime performance prima del Festival. Il suo legame con Ancona è cementato ormai grazie alla sua amicizia con l’ex primario della pneumologia dell’ospedale di Torrette, il professor Stefano Gasparini, luminare internazionale, anch’egli musicista e apprezzato armonicista (vanta anche diverse pubblicazioni musicali oltre che scientifiche). Un amico di Gasparini e della pneumologia visto che quella del 6 dicembre scorso marco Mengoni intervenne per cantare dal vivo durante l’evento chiamato ‘Respiro in musica’, una meravigliosa e coinvolgente serata musicale dedicata anche all’approfondimento del tema medico legato al respiro appunto e alla pneumologia. All’ospedale di Torrette il reparto, uno dei fiori all’occhiello della sanità marchigiana e non solo, è diretto dalla dottoressa Lina Zuccatosta, ovviamente anch’essa presente alla serata dello scorso dicembre alle Muse. Ricordiamo che quell’evento aveva una finalità benefica grazie alla raccolta di aiuti per la Fondazione Ospedali Riuniti che ha investito i soldi in progetti finalizzati proprio alla ‘salute del respiro’. Con questo bagaglio Marco Mengoni, 34 anni, ha affrontato la sfida di Sanremo grazie a un gran pezzo e alla magistrale interpretazione di Let it be venerdì sera nella serata cover-duetti con il Kingdom Choir.