Meno automobilisti multati Ma più sanzioni per le ztl

di Sara Ferreri

Più incidenti stradali ma meno quelli con feriti, in netta flessione le multe e le rimozioni delle vetture per divieto di sosta e pulizia strade. Lo scorso anno, secondo quanto reso noto ieri dal comando, in occasione della festa del corpo di polizia locale sono state 12.565 le infrazioni al codice della strada e 121 le violazioni amministrative. Nell’anno precedente le prime erano state molte di più: 14.427 e ben 367 le seconde. In aumento le sanzioni per accessi non autorizzati alle ztl del centro storico: da 3.268 infrazioni del 2021 si è saliti a 3.643 lo scorso anno. Nel 2021 però a far salire quel numero erano stati gli occhi elettronici posti a sorvegliare il passaggio con il rosso al viale della Vittoria: erano state 1.371 nel 2021 le infrazioni accertate per passaggio con luce semaforica accesa. "L’anno scorso – spiega il dirigente Mauro Torelli che svolge le funzioni di comandante della polizia locale – le violazioni accertate e che hanno determinato la decurtazione dei punti sulla patente per omesso uso di cinture di sicurezza, uso del cellulare alla guida, sono state 422 per un totale di n. 1.950 punti decurtati. Le violazioni accertate, anche, con l’utilizzo dell’apparecchiatura Targa System sono state 296, di cui 72 per assicurazione scaduta che hanno comportato anche il sequestro dei veicoli e 224 sanzioni per revisione scaduta. Sono stati presentati e gestiti inoltre ricorsi riguardanti 61 verbali, di cui 9 di competenza del giudice di pace, 52 del Prefetto e 15 dell’autorità comunale". Sul fronte incidenti stradali rilevati dai vigili urbani si è passati da 303 a 308, nessuno mortale negli ultimi due anni. Novantacinque quelli con feriti nel 2022 (106 l’anno precedente). Sono state trasmesse 35 notizie di reato di cui 9 relative alle lesioni stradali e due per guida in stato di ebbrezza. Numerosi anche i controlli ambientali con 52 sopralluoghi e 54 per l’abbandono dei rifiuti che hanno comportato la emissione di sei verbali amministrativi inerenti il non corretto conferimento dei rifiuti. Importante anche l’attività sul fronte del rispetto del "benessere animale" ha impegnato il personale in 85 sopralluoghi che ha dato luogo a 35 verbali di natura amministrativa uno di natura penale e l’emanazione di due ordinanze sindacali. È stata inoltre effettuata una segnalazione all’ispettorato del lavoro per via dell’utilizzo di manodopera non regolare.