"Meno per meno", arriva alle Muse il nuovo tour di Niccolò Fabi

Numeri da tutto esaurito per Niccolò Fabi, che domani (ore 21) porterà il suo tour "Meno per meno" al Teatro delle Muse di Ancona. Evidentemente il cantautore romano ha parecchi estimatori anche dalle nostre parti, e per buona parte di loro il concerto sarà sorpresa. Fabi, infatti, porterà in scena spettacolo diviso in due parti distinte: la prima in cui rivivrà intimamente un quarto di secolo di parole e musica; la seconda in cui presenterà per la prima volta live alcune delle canzoni contenute nell’ultimo album "Meno per Meno", accompagnato per l’occasione dal suono dell’Orchestra Notturna Clandestina diretta dal Maestro Enrico Melozzi.

Con più di novanta canzoni, nove dischi in studio, due raccolte ufficiali, un progetto sperimentale come produttore, un album di inediti con la super band Fabi-Silvestri-Gazzè, e con due Targhe Tenco per il "Miglior disco in assoluto", oggi Niccolò Fabi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Nel suo percorso artistico tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente a un sound d’oltreoceano.

Cantautore, produttore e polistrumentista, Fabi continua a lavorare sul rapporto tra parole e musica, in termini performativi e formativi, come docente alla scuola Officina delle arti ‘Pierpaolo Pasolini’.