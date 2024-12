Mensa del povero: tanti gli italiani senza lavoro

Ci sono tante persone che bussano alle porte dei centri di aiuto per avere un pasto. Molti sono italiani, del posto, che hanno perso il lavoro, non sono riusciti a reintegrarsi. Dietro di loro ci sono famiglie intere, magari già seguite dai servizi sociali. Altre, nuove, non lo sono, per vergogna non si recano in Comune e rimangono fuori da tutto. Durante le feste il disagio aumenta però e per questo chiedono una mano. Sta offrendo il massimo del servizio l’Auser che ha ricevuto anche una donazione di pacchi viveri da parte di Amazon da distribuire sul territorio. Il centro sociale l’Accoglienza di via Soglia quest’anno, nonostante tutto, è riuscito a organizzare il pranzo di Natale per i bisognosi e a confezionare decine di pacchi.

"Ci troviamo in una situazione difficile ma siamo riusciti a organizzare il pranzo di Natale in sede perché ci sembrava doveroso ma probabilmente non riusciremo a riunirci nuovamente. Il lavoro per il confezionamento dei pacchi viveri da consumare a casa ferve e non si fermerà", dice Alberto Copparini che gestisce il centro. L’hanno organizzato felici di poterlo fare e poi anche quest’anno sono arrivati i doni natalizi da parte dei Lions, sempre dediti alle richieste della "mensa del povero" che, adesso più che mai, ha bisogno di contributi per l’aumento di domande di aiuto. E’ un momento delicato infatti per l’associazionismo che rischia, dome detto, di non ricevere i contributi di fine anno adesso che la città è guidata da un commissario.

Il Lions club ha realizzato un service per la Caritas Diocesana di Ancona e Osimo, in risposta alle richieste di aiuto solidale, donando prodotti per l’infanzia e di prima necessità all’Emporio solidale. "Ringrazio a nome di tutto il club il nostro socio Luigi Listorti per averci fornito gratuitamente i pannolini richiesti per famiglie bisognose", dice il presidente Alfredo Pasqualini. Con pochissime ore di stop, le associazioni sono occupate comunque per garantire un capodanno sereno ai bisognosi. E intanto, per quanto riguarda i botti, l’ex vicesindaco Monica Bordoni afferma: "L’amministrazione uscente ha scelto di non adottare un’ordinanza sindacale che vieti l’uso di petardi e fuochi d’artificio durante le festività di fine anno, ritenendo che tali provvedimenti siano di dubbia legittimità e difficili da applicare in modo efficace. Ho scritto al commissario prefettizio affinché venga effettuata una campagna di sensibilizzazione".

Silvia Santini