Mensa scolastica a JesiServizi: braccio di ferro

Esternalizzazione del personale e delle mense scolastiche: prosegue il braccio di ferro tra sindacati e giunta Ghergo che ha deciso di affidare il servizio alla JesiServizi srl. Dopo la proclamazione dello stato di agitazione non è andata a buon fine la procedura di conciliazione davanti al prefetto e oggi le parti sociali incontreranno di nuovo sindaco e assessori per cercare di trattare. Dopo il via libera del consiglio comunale si sta procedendo con l’iter per l’affidamento in house alla società JesiServizi srl di sei dipendenti. Dal primo settembre, tutte le lavoratrici addette in via esclusiva al servizio di refezione scolastica saranno trasferite dal Comune alla nuova società. Si tratta di tre cuoche con rapporto di lavoro a tempo pieno e tre operatrici di mensa di cui due con rapporto di lavoro part-time verticale e una a tempo pieno.

"L’obiettivo dell’Amministrazione – si spiegano dal servizio gestione Risorse Umane del Comune - è quello di offrire al personale trasferito tutte le garanzie circa il rapporto di lavoro da istaurarsi con la società di gestione, compreso il riconoscimento della professionalità maturata e la disponibilità, ove richiesta, a mantenere l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali". L’Amministrazione comunale "si rende disponibile a negoziare eventuali e ulteriori forme di garanzia sul rapporto di lavoro nel caso di trattamenti diversi da quelli oggi assicurati".

Sul trasferimento, su cui è stata espressa contrarietà anche da tutta la minoranza consiliare, sono ferme e nette le posizioni delle parti sociali tramite i sindacalisti Simone Morbidoni (Cgil), Salvatore Sena (Cisl) e Otello Bernacconi (Uil): "Nei due incontri avuti esclusivamente con l’amministrazione comunale alla parte sindacale, al di là delle rassicurazioni verbali circa il futuro dei lavoratori coinvolti nell’affidamento in house, non è stata fornita un’informazione completa. Stiamo parlando di dipendenti che da molti anni lavorano per il Comune e meriterebbero di sapere, per una loro tranquillità interiore, le condizioni contrattuali. Tra l’altro resta da verificare se questa doppia procedura prima trasferimento e poi distacco alla cooperativa che vince appalto sia congrua. Si configura il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento sia da parte del Comune che da Jesi Servizi Srl e chiediamo pertanto, un incontro risolutorio del futuro lavorativo dei dipendenti coinvolti evitando sia intrapresa una azione per condotta antisindacale nei confronti dei soggetti coinvolti nella vicenda".

Sara Ferreri