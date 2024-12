Mensa scolastica, critiche alla Asso

Ci sarebbero diversi genitori a pensarla come il papà di una bimba, l’avvocato Lorenzo Giuliodori, che ha inviato una diffida alla Asso per quanto riguarda il servizio mensa alla primaria "Bruno da Osimo". "Ho evidenziato che sono state riscontrate gravi carenze nella qualità dei pasti somministrati agli alunni, circostanza confermata non solo dalla mia esperienza personale ma anche dalle segnalazioni di numerosi altri genitori – dice -. Difatti anche molti compagni di classe di mia figlia rifiutano frequentemente il cibo, lamentando sia il sapore sgradevole sia la scarsa appetibilità degli alimenti e, dalle osservazioni effettuate, è risultato evidente che le vivande fornite non rispondono agli standard qualitativi minimi che ci si aspetterebbe per un servizio rivolto a bambini". Poi l’aspetto economico: "Il servizio, inadeguato sia sotto il profilo qualitativo che nutrizionale, viene erogato al costo di 6 euro al giorno, una cifra che presuppone il rispetto di standard ben superiori. Ho formalmente diffidato la Asso srl a intervenire con tempestività per migliorare la qualità. In mancanza di azioni concrete segnalerò la questione alle autorità compentti".