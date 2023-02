Mensa scolastica, stop all’insalata

CASTELFIDARDO

Arriveranno a ore, rassicura il sindaco, i risultati delle analisi per confermare o meno la sospetta contaminazione dell’alimento con fosfato ferrico, la sostanza trovata nell’insalata, una polvere azzurra nel piatto che non poteva non saltare all’occhio a una maestra seduta per pranzo alla mensa della scuola d’infanzia Acquaviva a Castelfidardo lunedì scorso. Sono state rinvenute tracce di sostanze estranee granulari in quel pasto. "Ho domandato di sospendere l’alimento dal menu della scuola - ha ribadito il sindaco Roberto Ascani -. Grazie tra tutti all’Ufficio istruzione che su mio ordine ha attivato le procedure necessarie affinché ciò non si ripeta aldilà delle singole responsabilità che gli inquirenti potranno ravvisare". ’insalata quindi non sarà somministrata in questi giorni. I genitori sono andati in panico al ritrovamento della sostanza lunedì e tante sono state le polemiche, anche oggi: "La scuola dei miei figli si prepara per il Carnevale e purtroppo non è uno scherzo. E’ stata rilevata la presenza di una sostanza che potrebbe causare brutti sintomi. Dopo tutta la motivazione, a farne le spese è stata l’insalata".

Si tratterebbe comunque di un prodotto a bassa tossicità. E’ confermato che nessun bambino, insegnante o personale scolastico nelle ore successive si è sentito male o è dovuto ricorrere alle cure mediche. Le dirigenze scolastiche di entrambi gli istituti scolastici di Castelfidardo si sono subito mobilitate attraverso i rappresentanti di classe già nel primo pomeriggio della giornata. La Polizia locale, i militari della stazione dei Carabinieri ed il servizio Sisp e Sian della Asl hanno effettuato le indagini e il Centro di tossicologia clinica pediatrica dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ha fornito alcune indicazioni utili alle dirigenze scolastiche. Il Comune ha comunque chiesto conto alla Camst, l’azienda che opera nel settore della ristorazione e che rifornisce le mense delle materne fidardensi, anche per verificare le responsabilità riconducibili alla filiera. "E’ stata subito interrotta anche la distribuzione della pietanza nel plesso scolastico. Abbiamo prontamente attivato tutte le procedure necessarie – ha fatto sapere la Camst -. In un’ottica di massima collaborazione con tutti i soggetti coinvolti, ci siamo messi a disposizione delle autorità fornendo loro tutti gli elementi utili per far luce sull’episodio, in attesa dei risultati delle analisi".

Silvia Santini