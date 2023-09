Mense a Jesi, 200 non iscritti: Rischio Stop da Lunedì

Jesiservizi ha comunicato che da lunedì prossimo chi non è ancora iscritto al servizio mensa non potrà usufruire del pasto a scuola. Motivo? Quasi 200 alunni non risultano iscritti pur usufruendo buona parte di loro, del pranzo a scuola. "Nonostante l’impegno profuso nel sensibilizzare con adeguato anticipo e con pluralità di comunicazione ai genitori sulla necessità di presentare la domanda di iscrizione – scrive ai dirigenti scolastici e al Comune l’amministratore unico Gianluigi Paoletti -, a causa delle difficoltà incontrate nell’ottenere da alcuni istituti comprensivi gli elenchi degli iscritti e della scarsa o non risposta di molti nuclei familiari ad anno scolastico ormai avviato, dobbiamo rilevare che sono ancora quasi 200 gli alunni non iscritti. In massima parte concentrati negli istituti Lorenzo Lotto, Federico II e San Francesco. Gli stessi stanno sovente usufruendo del servizio e la nostra preoccupazione deriva dal fatto che solo la compilazione della domanda permette di conoscere eventuali allergie intolleranze o necessità di diete. In assenza di queste informazioni alto è il rischio di esporlo a eventi dannosi per la sua salute".