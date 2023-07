Mense a JesiServizi, accordo sul personale

Esternalizzazione del servizio mense e di sei tra cuoche e aiuto cuoche, l’amministrazione comunale trova l’accordo con Cgil, Cisl e Uil ma non si escludono ricorsi da parte delle lavoratrici.

Dopo la proclamazione dello stato di agitazione, nei giorni scorsi l’incontro dei rappresentanti delle categorie del pubblico impiego, Simone Morbidoni (Cgill) Salvatore Sena (Cisl) e Otello Bernacconi (Uil), hanno ribadito la "contrarietà al trasferimento del personale e la richiesta, già avanzata in Prefettura, di distacco delle 6 lavoratrici comunali del servizio mensa a Jesi servizi a fronte di un contratto di servizio di 5 anni". L’amministrazione ha però ritenuto di proseguire sul percorso di trasferimento convocando il confronto con i sindacati.

"Non contestiamo – spiegano i sindacati - la modalità organizzativa adottata dal Comune e abbiamo avuto tutte le rassicurazioni sullo ‘stato di salute’ e sui percorsi di crescita e investimento che l’azienda in house intende mettere in campo per un maggiore sviluppo dei servizi sul territorio dati i limiti della spesa del personale del pubblico impiego che portano irrimediabilmente a una contrazione dei servizi al cittadino da parte di tutta la pubblica Amministrazione. Contestiamo lo strumento che il Comune ha deliberato di adottare: la cessione di ramo d’azienda ma se questo è il contesto saranno le lavoratrici a decidere se accettare una cessione di contratto verso Jesi servizi o meno. Riteniamo sia nostro compito garantire tutte le tutele occupazionali, retributive e previdenziali di chi deciderà di sottoscrivere un contratto individuale di lavoro con Jesi Servizi".

"Comune e JesiServizi verbalmente si sono rese disponibili ad accettare tutte le richieste sottoscrivendo uno specifico accordo a seguito dell’assemblea del personale – spiegano ancora -. Abbiamo chiesto a tutela anche futura delle lavoratrici l’impegno del Comune di riassorbire le lavoratrici in caso di inabilità alla mansione, come anche in caso di reinternalizzazione del servizio. Tra l’altro – aggiungono le tre sigle - abbiamo chiesto a JesiServizi, in caso di appalto di servizio, di porre in posizione di distacco le lavoratrici senza possibilità di procedure di trasferimento ad aziende private e l’utilizzo, anche durante i periodi di sospensione scolastica delle lavoratrici nell’ambito del territorio comunale di Fabriano per mansioni ascrivibili all’area di inquadramento". Non ha partecipato al tavolo Usb contraria al passaggio del personale.