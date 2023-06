Mense esternalizzate, un sit-in di protesta

Ancora malumore per l’esternalizzazione delle mense, Fabriano progressista lancia un sit in di protesta e propone la "costituzione di un’azienda pubblica del territorio in alternativa a Jesi Servizi srl". Il sit in è previsto per oggi alle 16, di fronte alle porte della sede del Comune di Fabriano. Il gruppo di opposizione che già ha organizzato un’assemblea pubblica nei giorni scorsi sul tema chiede di "sostenere la centralità di un servizio pubblico di qualità. Riconquistare la dignità del lavoro". Ma l’obiettivo è anche di "perorare la causa delle lavoratrici e lavoratori e porre fine a troppe realtà di precarietà, che per alcuni persistono da oltre 30 anni". "C’è l’immediata necessità aggiungono - di un incontro pubblico, aperto e concordato da parte della Giunta con i lavoratori dei servizi di mensa e trasporto scolastico comunali – per i quali è stata pianificata la cessione a Jesi Servizi s.r.l. Chiediamo un’immediata e completa revisione per le presenti e future privatizzazioni e la riorganizzazione di un servizio fondamentale che ponga nuovamente Fabriano e i suoi lavoratori al centro della propria comunità, proponendo un concreto dialogo sulla costituzione di un’azienda pubblica fabrianese. Il presidio, liberamente aperto a tutti – aggiungono - invita con forza alla partecipazione di tutte le associazioni del territorio, le associazioni di categoria, le rappresentanze sindacali e ogni cittadino". E sempre dall’opposizione l’ex sindaco Roberto Sorci contesta i numeri della convenienza economica dichiarati dalla giunta Ghergo per giustificare la cessione che sarebbe più conveniente della refezione alla JesiServizi. "C’è un errore clamoroso sul calcolo dell’Iva – denuncia Sorci – e questo ha falsato tutto il ragionamento. Siamo di fronte ad un "errore", questo è chiaro, ma è volontario? O per trascuratezza? E a quali finalità? Per determinare il costo del pasto del Comune a 9,01 euro – spiega - sono state utilizzate tutte le voci di costo che formano il valore con Iva compresa, mentre il prezzo di confronto di Jesi Servizi S.r.l. è Iva esclusa e in realtà è di 7,88 euro. Ma stiamo parlando di atti pubblici, atti sottoposti al voto del consiglio comunale con tutto quello che ne consegue. Faccio notare – aggiunge - che Fabriano porterebbe quasi un milione di euro di fatturato e noi non ricaviamo nulla e abbiamo anche speso circa diecimila euro per acquisire 1 quota societaria". Per Sorci "l’affidamento del servizio di refezione scolastica in house a Jesi Servizi S.r.l. per cinque anni, per un fatturato di quasi cinque milioni di euro, cioè un milione di euro all’anno al costo pasto come quello proposto e indicato nello studio, non può esserci perché non ne sussistono i presupposti di legge".