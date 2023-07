Mense esterne, Sorci: "Nessun miglioramento"

Esternalizzazione delle mense scolastiche (dal prossimo settembre), l’ex sindaco e oggi consigliere di opposizione Roberto Sorci torna a fare le pulci alla giunta Ghergo e giura di voler andare fino in fondo per il rispetto della legalità e dei fondi pubblici. Sorci convinto che "l’esternalizzazione del servizio di refezione scolastica, non ha nulla a che fare con il miglioramento organizzativo e finanziario del Comune ma ha altri scopi" ha scritto ai sindaci revisori che avevano dato parere positivo alla procedura in house. "Il 19 luglio i sindaci revisori mi hanno dato ragione sulla contestazione dell’Iva evidenziando però che effettivamente si tratta solo di 89mila euro e concludono affermando che se si volesse rideterminare il costo pasto, viste le economie di spesa, si arriverebbe a 8,37euro con un margine ancora positivo per l’affidamento i house a 6,81 euro. Quindi il margine positivo da loro certificato nell’atto allegato alla delibera del consiglio, stimato in 1,12 euro per il loro parere favorevole ai fini Anac, è sceso a 0,49 euro, per effetto di questa sola mia contestazione. Ma si sono "dimenticati" di approfondire, le altre evidenti "potenziali anomalie" contenute nel progetto, anche perché loro stessi, nel parere allegato all’atto consigliare dove calcolano il margine positivo dell’operazione, di fatto indicano che il costo pasto offerto da Jesi Servizi in realtà per il Comune vale 7,88 euro e non 6,81. Quindi l’ipotetico margine positivo, che al massimo oggi dopo la mia osservazione, potrà valere al massimo 67mila euro, diventa ridicolo rispetto alla decisione intrapresa. Se l’obiettivo – aggiunge Roberto Sorci - era ottenere, mantenendo la qualità ed efficienza del servizio ed avere un miglioramento nella gestione finanziaria del servizio, allora con le condizioni proposte da Jesi Servizi, dovevano andare a gara pubblica come Sassoferrato, Esanatoglia e Matelica che hanno un costo pasto rispettivamente di 6,46, 6,22 e 6,81. Il costo calcolato con la JesiServizi che subappalta il servizio con due punti cottura è di 7,88". Sorci ha ribadito ai sindaci revisori le sue perplessità chiedendo di analizzare anche gli altri aspetti critici ed è deciso ad arrivare fino in Procura. "Il progetto così fatto – conclude il consigliere di opposizione - ritengo non stia facendo gli interessi dei cittadini di Fabriano, per la sua organizzazione e soprattutto in termini finanziari, ma è finalizzata ad altri scopi di natura politica".

Sara Ferreri