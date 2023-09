Mense, il rebus del rientro settimanale

Servizio mensa esteso agli alunni delle quarte e quinte classi delle elementari: decine e decine di iscritti si ritroveranno senza la possibilità di usufruire del servizio per il tempo prolungato. La mozione presentata ieri dalla minoranza, scritta e proposta da Susanna Dini (Pd) è stata in parte accolta, per meglio dire verrà approfondita e ridiscussa nelle prossime settimane. Una recente normativa nazionale ha disposto un rientro settimanale di due ore per gli alunni di quarte e quinte classi; trattandosi di un solo giorno alcune famiglie hanno richiesto la possibilità di accedere al servizio mensa. Servizio che, lo ricordiamo, ad Ancona inizierà lunedì prossimo nelle scuole dove è previsto. A presentare la mozione ieri in V Commissione è stata la capogruppo del Partito Democratico, Susanna Dini, che chiedeva di estendere il servizio mensa per tempo pieno e prolungato delle classi quarte e quinte della primaria che ne faranno richiesta. Durante i lavori è intervenuta, tra gli altri, l’assessore ai servizi educativi, Antonella Andreoli che in un primo momento sembrava volesse proporre all’aula della commissione di bocciare il documento della Dini: "Difficile dare seguito al testo – ha detto la Andreoli, supportata dal dirigente dell’area, Marco Brutti – ci sono diversi problemi da affrontare, dai refettori nelle scuole alle autorizzazioni igienico sanitarie fino ai pasti a rischio per allergie e credenze religiose e soprattutto c’è il nodo dei costi e delle tariffe".

Alla fine la richiesta della Dini, ossia quanto meno approfondire il tema anche attraverso i numeri e le necessità è stato accolto. L’amministrazione non riuscirà a fare qualcosa in tal senso entro il 18, ma nel medio periodo una risposta potrà essere data, come ha confermato la stessa Andreoli. La presidenza della V Commissione ha preso atto della decisione.