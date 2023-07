Mense scolastiche a JesiServizi, l’Usb dice no: "Tre lavoratrici contrarie"

Esternalizzazione delle mense con trasferimento di sei dipendenti comunali alla JesiServizi: l’Usb dice no e chiede di essere ascoltata. "L’Amministrazione comunale di Fabriano – rimarcano dal sindacato autonomo - ignora forse che tre cuoche hanno sempre espresso la loro contrarietà al passaggio in Jesi Servizi sostenute dal nostro sindacato: contrarietà comunicata ben due volte con dei messaggi Pec alla sindaca Daniela Ghergo a marzo. Abbiamo richiesto l’incontro sindacale come Usb per ben due volte ma mai è stato concesso". L’Usb parla di un comportamento offensivo verso le lavoratrici che stanno lottando per la giustizia, la legalità, e la libertà sostenendo che i numeri presentati dalla maggioranza per dimostrare la convenienza dell’esternalizzazione alla partecipata comunale farebbero "acqua da tutte le parti". "La dignità di queste lavoratrici è encomiabile: non hanno retrocesso di un passo - aggiungono dall’Usb -. Mentre gli altri sindacati sono ancora alla richiesta degli atti le nostre iscritte si stanno muovendo attraverso il nostro legale Marianna Granato che ha provveduto a inviare al Comune le giuste e opportune richieste che se non rispettate varranno la clausola di ‘eccezione di adempimento’. Cara sindaca, dire in consiglio comunale che i sindacati sono stati tutti informati è una grande bugia. Nonostante le due richieste che le abbiamo inviato non siamo mai stati convocati. Siamo presenti in questa vicenda: non andiamo ai tavoli di contrattazione semplicemente perché non vogliamo tradire le nostre lavoratrici".