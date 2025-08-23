"Mense scolastiche, dov’è l’appalto?"

Il Comune di Falconara Marittima sta cercando una ditta per gestire le mense scolastiche di asili nido, scuole dell’infanzia e primarie, dando un’importanza particolare all’utilizzo di prodotti biologici.

L’appalto, del valore di due milioni e 700mila euro per i prossimi tre anni, include anche la fornitura di pasti per gli utenti seguiti dai servizi sociali.

E’ quasi ora di tornare sui banchi scolastici e il Pd incalza sindaco e giunta per avere alcune risposte fondamentali. "Considerando le tempistiche strette, con il servizio che dovrebbe iniziare il 4 settembre per gli asili nido e il 15 dello stesso mese per gli altri settori, è legittimo esprimere preoccupazione per eventuali ritardi nell’assegnazione dell’appalto – affermano i consiglieri comunali del Partito democratico cittadino –. Tali ritardi potrebbero compromettere la capacità di garantire il servizio in modo adeguato. Qual è lo stato attuale della gara d’appalto, e quali sono le eventuali criticità che potrebbero aver causato il ritardo? La gestione delle mense scolastiche è un servizio fondamentale per la comunità, e garantire la continuità e la qualità del servizio è essenziale per tutelare la salute e il benessere degli studenti".

L’ex candidato sindaco Marco Baldassini (già consigliere comunale), puntualizza poi: "Nel 2019 l’appalto ammontava a 610mila euro l’anno, nel 2022 a 629mila. Come mai la ditta aggiudicatrice non ha accettato di rinnovare per ulteriori due anni? Tra integrazioni di spesa, revisione dei prezzi in base aumenti Istat che sono stati riconosciuti alla ditta in tutti questi anni, a parte il periodo di chiusura per il lockdown dovuto al Covid ,la cifra che oggi viene stimata è di poco più alta della media degli ultimi otto anni, con l’aggravante che l’amministrazione punta alla migliore offerta e al miglior ribasso".

si. sa.