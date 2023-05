Mense scolastiche, genitori in rivolta a Fabriano (Ancona): "Pesce maleodorante"

Fabriano (Ancona), 9 maggio 2023 – Mense scolastiche, dopo la decisione della giunta Ghergo di esternalizzare il servizio alla JesiServizi, scendendo dagli attuali tre a due punti di cottura, un gruppo di genitori lamenta lo "scarso gradimento del cibo" da parte degli studenti e annuncia la sospensione del pagamento della retta. La lettera è stata inviata al sindaco Ghergo, all’assessore alla pubblica istruzione Spuri e al dirigente scolastico dell’istituto Aldo Moro Stefania Venturi, al servizio Igiene e sanità pubblica e alla commissione mensa.

"Ora basta! – esordisce la lettera -. Fin dall’inizio dell’anno, a partire dal mese di settembre, abbiamo più volte segnalato tramite il rappresentante dei genitori in commissione mensa lo scarso gradimento del servizio mensa da parte dei nostri bambini, senza ottenere i risultati sperati. Ora l’ennesimo disservizio: pesce maleodorante, contorni di verdura stracotti e vecchi, pietanze appiccicose e fredde. Solo le scuole Aldo Moro, Allegretto e Ciampicali sono dotate di mensa interna (la prima la perderà a settembre, ndr), ma in caso di assenza di personale, gli operatori vengono smistati tra i vari centri cottura veicolando i pasti. Oggi la veicolazione di pasti non garantisce un mantenimento delle caratteristiche organolettiche delle pietanze, inoltre noi genitori siamo scettici anche sulla qualità e origine della materia prima utilizzata. La commissione mensa, informata sui problemi riscontrati ha effettuato dei controlli e sopralluoghi finalizzati al solo assaggio della pietanza. Tale impostazione – aggiungono - serve solo a fare una statistica fine a sé stessa per far credere che va sempre tutto bene. Non basta provare a cambiare le cose con nuove manovre politiche. Bisogna rivedere le regole dei controlli, non basterà delegare ad altri il servizio: i controlli devono e dovranno essere fatti comunque".

I genitori si dicono "insoddisfatti" e "molto preoccupati che tale grave situazione si protragga anche con il servizio di refezione per il nuovo anno scolastico". Ma i genitori rimarcano anche la necessità di "interventi immediati per mettere in sicurezza le scuole". Parlano di "muffa, pareti danneggiate dall’umidità, giardini abbandonati all’incuria e non in sicurezza alla primaria e infanzia Aldo Moro". "Basta dare la colpa alle procedure ingessanti, ai lunghi tempi burocratici. Volere è potere. Pretendiamo un programma di intervento a breve termine. Noi genitori siamo decisi a sospendere il pagamento per la retta della mensa, a organizzare una raccolta firme per attenzionare a chi di dovere, nel caso non si fosse accorto, le problematiche di alcune scuole fabrianesi".