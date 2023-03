Mense scolastiche, il cibo finisce nel mirino

In questi giorni le rappresentati di classe di varie scuole sono state contattate riguardo all'avvio di una raccolta firme per lamentare la scarsa qualità del cibo che viene servito agli studenti. La notizia è subito circolata nelle chat di classe dove viene specificato che la raccolta firme sarà associata a una lettera che poi verrà inviata sia alla dirigente che al responsabile del Comitato Mense. Un'azione singolare per la spiaggia di velluto dove il costo di un pasto è di 5 euro, prezzo che in passato aveva sollevato numerose polemiche, nonostante per il secondo figlio sia previsto un costo di 2,50 euro e nulla per il terzo figlio. Inoltre sono presenti tariffe agevolate per chi ha un'Isee di circa 10mila euro. A seguito dell'alluvione dello scorso 15 settembre l'Amministrazione aveva deliberato l'esenzione dal pagamento del servizio di mensa scolastica fino alla fine dell'anno scolastico per le famiglie con figli in età scolare la cui abitazione risulti inagibile a causa dell'alluvione o che al momento siano alloggiati, a carico del Comune di Senigallia, nelle strutture ricettive del territorio. Stessa esenzione anche in favore degli alunni appartenenti ai nuclei familiari titolari di attività economiche aventi sede nella "zona rossa" alluvionata e ora impossibilitati a riaprire. Gran parte degli alimenti forniti, con tanto di menù approvato da una nutrizionista, sono a chilometri zero, ma ora a sollevare preoccupazioni da parte dei genitori, che con l'occasione invitano a chiedere chiarimenti anche riguardo alla possibilità d'inserimento nella mensa di farine a base d'insetti.

Ma al momento a preoccupare è la qualità dei pasti su cui fino a ora non erano state sollevate problematiche, mentre a ‘preoccupare’ erano alcuni cibi sgraditi ai bambini e per questo era stato avviato il controllo da parte del Comitato mense eletto dai genitori. Una raccolta firme che i genitori auspicano possa essere più utile rispetto a quella che aveva riguardato la richiesta di ripristino del plesso della scuola Puccini, ancora al palo, nonostante i solleciti da parte dei genitori stanchi di girovagare da una scuola all’altra senza poter frequentare la scuola dove avevano iscritto i figli. Lavori che nei prossimi anni interesseranno invece numerosi plessi della città, uno su tutti l’asilo di Cesanella che ormai da un decennio presenta numerose problematiche.