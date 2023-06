Mense scolastiche: scatta la protesta

Esternalizzazione delle mense, l’opposizione organizza la protesta. "Domani (oggi, ndr) alle 17,30 al dopo lavoro ferroviario – spiegano da Fabriano Progressista – abbiamo promosso un’assemblea pubblica con tutti i lavoratori e le lavoratrici del Comune coinvolti nel passaggio a Jesi Servizi, le rappresentanze sindacali e tutti cittadini per capire e discutere eventuali azioni di lotta". "La strategia della Giunta Ghergo – sostiene il consigliere Lorenzo Armezzani - è di liberarsi di lavoratori non necessari all’attuazione del proprio programma di governo e al contempo foraggiare una srl di Jesi che, seppur il capitale è di proprietà del Comune di Jesi e di una manciata di posizioni minoritarie di altri Comuni compreso Fabriano, è una società di capitali di diritto privato. Un’impresa non pubblica che a norma di legge deve perseguire l’obiettivo del profitto piuttosto che quella della tutela dei diritti dei cittadini. C’è poi la questione della compressione dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e non è una questione che riguarda solo loro ma tutti noi: in un mondo del lavoro sempre più precario, incerto e povero governato solo dalle leggi del mercato e del profitto deve essere compito dell’amministrazione pubblica indicare la via per un buon lavoro, equo e motivante che sia guida e ispirazione per tutte le imprese del territorio. Se anche il Comune persegue la via forsennata delle esternalizzazioni, delle liberalizzazioni seguendo la strada del mercato invece che quella dei diritti, chi resterà a fare buona impresa e a creare buon lavoro?".