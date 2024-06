Mentre la società rischia di scomparire l’Under 17 è ai quarti di finale nazionali

Società a capofitto, settore giovanile in subbuglio da martedì scorso, oltre che senza stipendio dallo scorso mese di marzo. E squadra under 17 al ritorno dei quarti di finale contro il Benevento. Sembra paradossale ma è proprio così. Nel torneo under 17 nazionale, infatti, il ritorno dei quarti di finale che vedono impegnate le otto migliori formazioni del Paese mette in palio l’accesso alle semifinali. E l’Ancona under 17 di mister Bilò ci arriva forte del successo maturato una settimana fa a Benevento per 3-2. Un’impresa sportiva, un vero exploit, quello dei baby dorici che hanno espugnato il difficile campo campano, mostrando carattere e qualità di gruppo e individuali, doti che hanno permesso loro di centrare un risultato fondamentale in vista del ritorno. Gli altri quarti di finale saranno quello tra il Renate e l’Albinoleffe con il primo che dopo il 5-0 dell’andata si approccia con comprensibile serenità all’incontro interno di domani. Fiducia anche per il Cesena, che a Vercelli, al termine di una partita tutt’altro che semplice, ha trovato il successo (4-3 per i romagnoli il risultato finale) che gli consente di partire con un certo vantaggio nella sfida di ritorno al Rognoni. Tutta da decidere, infine, la sfida tra Avellino e Latina, due formazioni che sono reduci dal pari per 2-2 nella gara d’andata disputata nel Lazio.