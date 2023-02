Menù ecologico per gli studenti

Sassoferrato più green: si spegne la rocca di Albornoz e si avvicinano gli studenti al cibo più sano. La mensa scolastica del Comune aderisce domani all’iniziativa nazionale Green Food Week, un progetto organizzato dall’associazione "Foodinsider", l’osservatorio nazionale sulle mense scolastiche, per incentivare nelle scuole il consumo di cibo ad alta sostenibilità e a bassa impronta carbonica. "Abbiamo deciso – spiega il vicesindaco, assessore ai servizi scolastici Lorena Varani – in collaborazione con l’Istituto comprensivo e la commissione mensa di aderire a questa iniziativa per sensibilizzare i più piccoli, le loro famiglie, il personale scolastico a uno stile di vita ecosostenibile. Per questo giovedì sarà servito un menù ecologico e a basso impatto ambientale, che contribuirà alla riduzione di emissioni di gas serra". "In concomitanza con tale iniziativa – aggiunge l’assessore all’ambiente ed ecologia, Lucio Polverari - Sassoferrato aderisce anche a M’illumino di meno. Nella notte tra giovedì e venerdì il Comune di Sassoferrato spegnerà l’illuminazione della Rocca di Albornoz, costruzione militare risalente al XIV secolo simbolo della città, sia per la sua imponente collocazione in posizione dominante, sia per la sua storia".