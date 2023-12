Menzione al "Premio Ciampi" per il rapper Francesco Pecs

Importante riconoscimento per il cantautore, autore e rapper anconetano Francesco Pecs. Non capita tutti i giorni, infatti, di ricevere una menzione speciale in uno dei premi del settore più importanti a livello nazionale.

Stiamo parlando del Premio Ciampi – Città di Livorno, intitolato a uno dei cantautori di culto della musica italiana, Piero Ciampi, scomparso nel 1980. Francesco Pecs inizia a parlare in terza persona già a diciotto anni, nella sua prima e timida biografia artistica. Il suo è stato definito un ‘cantautorato agrodolce’, per l’uso dell’ironia e per l’attenzione nei confronti delle tante sfaccettature della quotidianità.

Quello di Pecs è un mondo fatto di sentimenti e provocazioni, realismo e disillusioni. Nel corso della sua attività dal vivo ha condiviso palcoscenici e festival con artisti come Dargen D’Amico, Murubutu, Gianmaria Accusani e Angela Baraldi.

Nel 2022 è uscito il suo primo disco, intitolato ‘Ah! Fantasia’, pubblicato per l’etichetta Nufabric Records. Come autore Francesco Pecs ha scritto canzoni per e con Atarde, Enea, Elena Piro e Leonardo Angelucci. Per chi volesse ascoltarlo una delle possibilità è data dai video presenti su Youtube, tra i quali spicca il titolo di una canzone a dir poco originale: ‘Apologia del kebab’.