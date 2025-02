Meraviglioso viaggio nella lettura. Per scappare dalla monotonia

Leggere significa viaggiare pur rimanendo sempre nello stesso posto, abbandonare ogni logica e lasciarsi trasportare laddove tutto è possibile, ritagliarsi dal caotico traffico della vita un momento di silenzio interrotto esclusivamente dal voltarsi delle pagine. È possibile scappare temporaneamente dalla monotonia rifugiandosi nella magia di semplici pagine di carta e frasi d’inchiostro in grado di dare vita a grandi storie. Nonostante il potere di fogli scritti oggi sono pochi a leggere davvero. Come afferma Pennac in "Come un romanzo", la vita è un perenne ostacolo alla lettura e il tempo per leggere è sempre tempo rubato al dovere di vivere. Nella società di oggi, permeata dalla logica del fast food, dell’usa e getta, dello scroll, dove ogni cosa è veloce, accattivante e immediata, leggere è dunque un atto rivoluzionario. È molto più facile osservare un ragazzo con uno smartphone in mano, impegnato a perdersi nell’istantaneità dei social, piuttosto che vederlo immerso nella lettura. L’impatto dell’immagine, la confusione dei suoni, la passività con la quale si assiste ad un film sono estremamente più accattivanti di dare forma alle parole attraverso il pensiero. E i ragazzi, che ricercano la semplicità e l’immediatezza, preferiscono non dedicare parte del loro tempo libero alla lettura. Nonostante ciò, sarebbe troppo facile attribuire ogni responsabilità alle nuove generazioni e al particolare contesto culturale in cui queste sono immerse, al contrario, più profonda sarebbe l’analisi se prendessimo in considerazione ciò che involve un’educazione alla lettura. Quello tra un bambino e un libro è un meraviglioso magico incontro che dovrebbe avvenire tramite il genitore, per poi svilupparsi attraverso la scuola. È dunque la famiglia la prima ad avvicinare i bambini alla lettura, ma sono poi i docenti a dover incrementare e coltivare questa passione. Per quanto riguarda l’educazione familiare c’è il progetto ‘Nati per leggere’, pensato per sensibilizzare i genitori a leggere al bambino sin dalla nascita, poiché dare continuità alla lettura non solo influenza positivamente lo sviluppo intellettivo, ma ha anche il potere di dare vita ad un profondo legame nella relazione genitore-figlio. L’amore per la lettura nasce quindi grazie a quell’invisibile filo delle storie narrate e alla magia della voce. Allo stesso modo, è altrettanto importante che gli insegnanti continuino a perseguire la costruzione di una educazione ai libri anche nelle scuole. Dunque, la lettura è una pratica che deve essere insegnata, compresa e fatta amare.

Sveva Penna, classe 3A, scuola media Conero Ancona