"Mercati rionali e nuovi trasporti"

"Ancona è una comunità di borghi frazionali, contando 12 frazioni con proprie tradizioni e nuclei storici di rilevante valore e suggestiva bellezza. Hanno bisogno di tutta la nostra attenzione. Le maggiori carenze sono da un punto di vista manutentivo, dei servizi e di sicurezza. In particolare, numerosi edifici e spazi esterni sono in stato di degrado o di scarsa manutenzione e c’è una difficoltà di collegamento con il trasporto pubblico locale, carenza di servizi commerciali e di presidi del territorio. I mercati rionali non vengono più praticati. I servizi sanitari sono troppo centralizzati. Le frazioni hanno esigenze omogenee. Tuttavia le maggiori carenze a mio avviso riguardano Sappanico e Ghettarello. La principale risposta è una attenta analisi per individuare criticità e la programmazione degli interventi in base alle risorse. Dovranno essere individuate le problematiche e gli interventi necessari in ordine di criticità e costi. Dovranno essere individuate soluzioni utili affinché sia incoraggiati i mercati settimanali e il piccolo commercio. Da rivedere collegamenti ai servizi più urgenti per gli anziani e attivarne altri sul posto per venire loro incontro. Potenziare servizi on line. Dare risalto alle eccellenze culinarie tramandate da generazioni, e creare eventi per la loro promozione. Promuoveremo comunità energetiche in grado di costituire una fonte di finanziamento per gli interventi da realizzare. Infine inserire la visita dei borghi all’interno dei pacchetti turistici con uso mezzo elettrico acquisito con fondi europei e destinato a mobilità turistica. Un vasto territorio, che merita ascolto e supporto".