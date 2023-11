Mercatini di Natale il 10 e il 17 dicembre: organizzazione del calendario al culmine

È online sul sito del Comune la graduatoria provvisoria per i mercatini straordinari di Natale che si terranno in centro storico a Osimo le domeniche prima di Natale, il 10 e il 17 dicembre. Il Comune proprio in questi giorni sta terminando di predisporre il calendario che sarà molto ricco di eventi per bambini, famiglie e per i giovani. Tanti osimani sperano che possa tornare anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Boccolino.