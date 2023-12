Mercatini, musica e spettacoli: impazzano le iniziative natalizie

Impazzano le iniziative di Natale ad Ancona e provincia. Nel capoluogo al viale della Vittoria, dalle ore 9 alle 20, ci sarà il mercatino di artigianato e prodotti tipici natalizi. Via Castelfidardo ospiterà il mercato natalizio di Campagna Amica. Al Piano altro mercatino, e allestimento della casa di Babbo Natale. Ad allietare l’atmosfera sarà l’animazione di artisti di strada, la sfilata della slitta di Babbo Natale con la i personaggi Disney e vari eventi in piazza d’Armi. Previsto uno spettacolo di burattini del Teatrino Pellidò nei giardinetti di piazza Ugo Bassi. Per la primissima volta anche la frazione del Poggio partecipa al Natale, con mercatini, musica, vin brulè e dolcetti, dalle ore 14.

Molto ricco il sabato natalizio di Falconara, con il mercatino in corso Bixio, il ‘Canta Natale’ in piazza Mazzini (ore 17) e, sempre nella piazza, il concerto di Veronica Key & Christmas Singers ‘Give peace a chance – Musica e amore’. A Camerano il fulcro delle iniziative natalizie sono le celebri grotte Ricotti, dove oggi (ore 18 e ore 21) andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘Il cancello’. E’ una rappresentazione unica nel suo genere, in cui grazie alla location suggestiva e alla bravura di Andrea Anconetani e Marco Fagotti lo spettatore viene portato a vivere un’esperienza sonora immersiva.

Il centro storico di Osimo oggi (ore 17.30) potrà ascoltare il ‘Concerto sotto l’albero’ della Corale . Cruciani di Ancona diretta dal Maestro Marco Guarnieri. Nel ‘Christmas Village’, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30 si susseguiranno spettacoli, giochi, musica e laboratori a tema natalizio. A Senigallia il luogo di riferimento è piazza Garibaldi, dove è allestito il villaggio di Natale con le relative casette, aperte dalle ore 10 alle 22. Non manca la pista di pattinaggio su ghiaccio, aperta con lo stesso orario. Senza dimenticare l’animazione radiofonica in piazza Saffi, dalle ore 9 alle 20, a cura di Radio Arancia.

A Corinaldo dalle ore 16 in via del Corso farà bella mostra di sé la casa di Babbo Natale, con una sorta di officina-laboratorio di artigianato. Nella Biblioteca ragazzi di Palazzo MA (ore 17) spazio a ‘Le storie in festa’, per bambini dai tre ai sei 6 anni, ai quali Elena Carrano e Rosetta Martellini proporranno la lettura di albi illustrati. In serata (ore 21) al Convento dei Cappuccini tradizionale ‘focarone’ per la venuta della Madonna di Loreto.