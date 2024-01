Mercatini, ultima chiamata. Tutte le iniziative dell’Epifania

Epifania, pioggia di iniziative in programma. Si inizia già oggi (dalle 10 alle 20) con i mercatini di Natale di Fabriano in piazza del Comune. Alle 17, alla biblioteca Sassi spazio a un laboratorio per bambini per costruire il libro della befana. Alle 21 poi il concerto per il nuovo anno della Form al teatro Gentile. Domani, giorno dell’Epifania alle 16,30 l’appuntamento principale in piazza del Comune con le befane volanti e la tombola a cura del Cai e della Pro Loco. La conclusione domenica alle 11,30 e alle 15,30 con le visite guidate tematiche alla pinacoteca Molajoli. Il presepe vivente di Precicchie attende i vistatori domani dalle 17 per l’ultima rappresentazione. Domenica poi "La magia dei presepi" a Serradica. A Sassoferrato domani arriverà la befana al Museo delle Arti e Tradizioni Popolari, dove sono esposte le testimonianze di vita quotidiana e lavorativa della civiltà contadina e popolare del territorio attraverso 1.500 pezzi e ricostruzioni di ambienti (ingresso libero con prenotazione consigliata). A Cerreto d’Esi domani pomeriggio festa dell’Epifania al centro parrocchiale. In serata la Compagnia "De lu Callaju" sarà al Teatro Casanova. A Genga domani dalle 15,30 al Castello i Mercatini dell’artigianato, la casetta della Befana e un concerto nella chiesa di San Clemente. Sabato pomeriggio e domenica festa anche a Serra San Quirico: sabato dalle 16 recita dei bambini dell’oratorio al teatro della parrocchia Stazione e domenica dalle 16:30 spazio al Paese Presepio Animato, in centro storico, con i suoi cento presepi.