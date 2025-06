"Mercatino del disco" nello spazio autogestito. La Cupa a Posatora

Debutta una nuova iniziativa ad Ancona. E’ il ‘Mercatino del disco’ organizzato dallo spazio autogestito La Cupa a Posatora. Oggi, dalle ore 16 alle 23, saranno presenti diversi espositori con vinili, cd, locandine e autoproduzioni, tra i quali Darkside Vinyl Shop, Black Marmelade Records, Dream Music Shop, Greppo Blaster, Record Zen, Bruno Transylvania, SuperAmara e Manifesta Devozione. Si potrà portare i propri dischi da scambiare o far valutare. Il tutto accompagnato da un djset in vinile a base di hip hop, rock, beat, drum’n’bass, reggae, afrobeat, northern soul e funk, a cura dei dj Parker, Done, Kuku, Gianluk, Stritti, Drugo, Nipop. Ingresso libero.