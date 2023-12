Mercatino di Natale, blackout scongiurato

Scongiurato il rischio blackout per il Villaggio di Natale in piazza Cavour. Dopo il distacco dell’energia elettrica avvenuto giovedì mattina e le rimostranze dei 36 operatori del mercatino, la situazione è tornata alla normalità. E’ la stessa Blu Nautilus, che organizza l’iniziativa, a dare la spiegazione. "Precisiamo che la richiesta di fornitura elettrica inviata da Blu Nautilus al fornitore E-Dolomiti Energia era corretta, come si evince dal modulo che era stato compilato.

L’operatore di E-Dolomiti Energia, incaricato di inserire la fornitura nel sistema ha erroneamente imputato il mese 11 (novembre) invece di 12 (dicembre). Purtroppo l’errore umano è sempre possibile anche nel 2023". In sostanza la fornitura invece di cessare il 26 dicembre è stata tolta il 26 novembre anche se giovedì era il 31 novembre.