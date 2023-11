Mercatino di Natale con settanta espositori: "Valorizziamo quello che si produce in città"

Anche nella città della carta si inizierà a respirare il prossimo week end l’atmosfera natalizia. Domenica nel quartiere Madonna della Misericordia di Fabriano i mercatini di Natala dalle 10 alle 22. Saranno oltre 70 gli espositori per una domenica piena di iniziative dalla mattina alla sera. "Abbiamo lavorato diversi mesi per arrivare a questo programma definitivo che animerà per tutta la giornata l’intero quartiere della Misericordia – spiega don Umberto Rotili -. Non è un evento della parrocchia, ma un appuntamento speciale che ha coinvolto le associazioni, gli esercenti, i cittadini di questo popoloso quartiere della nostra città. L’idea è quella di valorizzare l’arte, l’artigianato, il talento, tutto ciò che è stato prodotto con maestria non solo in questo quartiere, ma in città e dalle artiste e artisti che vivono di manifattura e risiedono nel comprensorio. Dobbiamo tornare a valorizzare il locale e per questo è nata l’idea di un mercatino che nella prima domenica di dicembre animerà la zona. Ci saranno anche appuntamenti collaterali per rendere ancora più festosa la domenica alla Misericordia, come animazione, concerti, iniziative per piccoli e grandi. Grazie alla sinergia con gli imprenditori si potrà anche mangiare e trascorrere la giornata insieme a noi".

Domenica poi dalle 11 tante attività: "Digitopittura", dipingiamo insieme l’albero della vita, la Casetta di Babbo Natale e degli Elfi: con Babbo Natale che aspetterà le letterine dei bambini insieme agli Animatori dell’Oratorio della Misericordia. Previsto il Mercatino di Natale dei ragazzi del catechismo, Gioco dei Dadi e Gioco dei Tappi con ricchi premi. Non mancherà l’Angolo della gioia: dove la risata ti viene donata a cura del gruppo Scout Fabriano.

Alle 12.30 al termine della messa gli angioletti della III elementare daranno il via al concerto InCanto di Natale lungo la via. Nel pomeriggio dalle 14 alle 20 Tombolata di quartiere con ricchi premi per tutti e artisti di strada: bolle di sapone giganti, zampognari, teatro di strada. E poi truccabimbi, gioco dei tappi con ricchi premi, castagne e Vin Brule a cura di Porta Cervara. Dalle 16 alle 17 Caccia al Grinch, la caccia al tesoro organizzata dai ragazzi dell’Ar alla scoperta della tradizione natalizia. Per info e prenotazioni: 327.3205040. Alle 16 babydance, dalle 18 alle 22 musica e karaoke con Dj set al bar Crema&Cioccolato. In serata, alle 21.15, "Mise…mbrava Natale!", concerto di Natale.