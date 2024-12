Mercatino prodotti biologici all’ex Pescheria al Foro

"A Natale regala un prodotto speciale", è questo lo slogan di Cia – Agricoltori Italiani che proporrà i suoi prodotti, da venerdì a domenica, all’interno dell’ex Pescheria del Foro Annonario. Si tratta di mercatino di prodotti biologici allestito grazie all’adesione di 16 aziende agricole del nostro territorio, che oltre a coltivare con metodo biologico le loro materie prime, trasformano e confezionano i loro prodotti per la vendita diretta al consumatore. L’iniziativa consente di poter avere un contatto diretto con il fornitore che potrà presentare qualità e le modalità di lavorazione di ogni prodotto da lui proposto. Un’occasione unica per partecipare agli incontri e approfondimenti su sicurezza alimentare e tracciabilità delle produzioni locali, Sabato alle 10, nei locali della biblioteca Antonelliana di Senigallia si parlerà dell’importanza della prevenzione della salute e l’importanza di quello che si mangia e dello stile di vita. Due fattori fondamentali che incidono nella quotidianità di ogni persona e che possono essere migliorati attraverso i prodotti utilizzati è questo il messaggio che vuole mandare l’iniziativa che va ad allargare l’ampia scelta di prodotti già offerti nei mercatini di Natale allestiti in piazza del Duca.