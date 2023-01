Mercatino solidale in corso Amendola

Il Natale è ormai alle spalle, ma il suo spirito più autentico, quello solidale, ad Ancona è ravvivato ancora per due giorni da una bella iniziativa che ha come protagonista la mensa del povero di Padre Guido, una vera istituzione in città. Stiamo parlando del mercatino natalizio, che ancora per due giorni, oggi e domani, terrà aperte le sue porte in corso Amendola 13, proprio davanti a piazza Don Minzoni. Per i regali di Natale il tempo è scaduto, ma le occasioni di fare qualche bell’acquisto e contribuire a una meritevole causa non mancano. All’interno del mercatino si può trovare un po’ di tutto: oggetti, addobbi, alberi e ghirlande fatte a mano e biancheria ricamata, ma anche moderna, creazioni in panno, giocattoli creativi per i più piccoli, abbigliamento vintage e bigiotteria. In fondo sta per arrivare la Befana, e almeno i bambini qualche dono se lo aspettano ancora. Gli amici della mensa del povero di Padre Guido sapranno dar i giusti consigli su cosa scegliere, nel caso i clienti siano indecisi. Il mercatino sarà aperto di mattina dalle ore 9 alle 12.30, e di pomeriggio dalle ore 16 alle 19. C’è sempre un grande lavoro alla mensa del povero: tutti i giorni, festivi compresi, c’è da garantire un pasto caldo a circa centosettanta persone.