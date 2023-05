Mercato a Porta Valle, multe e rimozioni a raffica

di Sara Ferreri

Il Comune l’aveva annunciato anche tramite canali social: il mercato ambulante del sabato questa settimana (come la prossima) traslocherà a Porta Valle ma all’apertura dei banchi ieri mattina erano una ventina le auto posteggiate a Porta Valle e piazzale di Mezzogiorno. Proteste, multe e rimozioni a raffica ieri mattina con gli agenti di polizia locale che dalle 6 alle 9 sono stati impegnati per ore per permettere lo svolgimento del mercato del sabato. Come da accordi con la precedente amministrazione quando ci sono eventi ‘dentro le mura’ come ieri per il palio di San Floriano, i banchi debbono traslocare a Porta Valle, location che però appare sempre meno apprezzata da gran parte degli ambulanti. Ieri mattina alcuni di loro hanno provato ad allestire comunque le bancarelle accanto alle auto posteggiate in divieto di sosta, in attesa della rimozione forzata messa in atta dalla polizia locale assieme ad un’impresa deputata proprio a spostare i veicoli. Diverse le sanzioni (42 euro ciascuna, 29,40 se pagate entro cinque giorni) e le rimozioni e solo a mattinata inoltrata il mercato è potuto iniziare (alcuni, indignati se ne sono andati, altri non si sono nemmeno presentati). Loro, gli ambulanti, sono decisi a chiedere alla nuova amministrazione di rivedere gli accordi: "Stamattina – spigano dall’associazione Ambulanti delle Marche – i disagi non sono stati solo per noi , per la cittadinanza che viene al mercato e non solo. I cittadini erano arrabbiati per le multe non sapendo che il mercato si sarebbe svolto qui. Una guerra tra poveri. Tanto di cappello ai vigili urbani che hanno lavorato per ore per garantire il mercato ma non è più sostenibile una situazione del genere. Il patto del trasloco a Porta Valle non va più bene. Gli eventi vanno concordati prima con gli ambulanti per trovare una soluzione alternativa. Tra l’altro stamattina ci siamo infangati per lavorare viste le condizioni del selciato e la pioggia del giorno precedente. Ci hanno detto che sabato prossimo dovremo di nuovo traslocare per la manifestazione Vini e vinili che allestirà delle sue bancarelle. Non è possibile, tutti abbiamo diritto di lavorare: va trovata una soluzione alternativa".