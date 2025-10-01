Mercato al Piano e bar del Duomo: ecco le novità

Entro la prossima estate il belvedere della terrazza dell’ex bar del Duomo potrebbe essere realtà. Se lo augura l’assessore ai lavori pubblici, Stefano Tombolini (nella foto), che poi analizza anche la parte sottostante dove dovrebbe rinascere un bar: "Le procedure sono in stato avanzato per il belvedere, soldi ci sono, 250mila euro, adesso sarebbe bello dargli un nome. Stimolerò la commissione toponomastica per fare qualcosa lì e nelle due scalinate che abbiamo recentemente inaugurato, in via Zappata e quella tra via Birarelli e via Pizzecolli. Per la parte sotto abbiamo ricevuto degli interessamenti, dobbiamo soltanto scegliere se dare il lotto in concessione oppure, in caso non dovesse andare a buon fine, fare noi i lavori".

Notizie e scadenze pure sul Mercato del Piano, dove gli operatori chiedono di fare in fretta per non perdere i contributi sui box: "Le interlocuzioni sono andate avanti per oltre sei mesi e così la fine dei lavori è slittata – ha ribadito Tombolini rispondendo a un’interrogazione della minoranza – Finire entro il 31 dicembre prossimo non sarà possibile, ma forse è meglio così; potremo allungare i tempi di circa tre mesi e nel frattempo iniziare la seconda parte del progetto complessivo, quello in project financing, in modo da non avere tempi morti e non incentivare il degrado".

Infine Tombolini risponde anche sui lavori per la palestra alle scuole ‘De Amicis’ di corso Amendola: "Le opere strutturali si sono concluse, a parte il giunto sismico tra scuola e palestra; le opere architettoniche sono in fase di ultimazione. La copertura piana è fatta, mancano le finiture interne, le pavimentazioni, la tinteggiatura e gli impianti. Sulla presenza di ratti, non sapendo se sono entrati dall’area cantiere, nel dubbio abbiamo chiuso tutti i varchi possibile".