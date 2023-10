Mercato al Piano. Ora c’è la firma: via alle opere

Mercato del Piano: c’è la firma ufficiale di affidamento dei lavori. Un altro step simbolico e fondamentale al tempo stesso quello siglato ieri tra l’amministrazione comunale e l’impresa che è stata incaricata di portare avanti i lavori del primo stralcio del nuovo mercato di piazza d’Armi. Superata la lunga fase progettuale e quella più complicata dell’appalto, con le procedure bloccate da un ricorso finalmente sbloccato una decina di giorni fa, adesso si inizia a intravedere la luce in fondo al tunnel. Entro poche settimane la ditta che si è aggiudicata l’appalto avvierà i lavori che riguardano il lotto più consistente dell’opera, pari a circa 7,5 milioni di euro, più o meno la metà dell’intero importo dell’opera. Seguendo la road map preparata dalla precedente amministrazione, o meglio sotto la sindacatura di Valeria Mancinelli (in fondo i dirigenti e gli uffici sono gli stessi), la prima parte dell’intervento riguarda la nuova struttura mercatale che sarà realizzata tra il campo sportivo del Piano San Lazzaro, oggi in spaventoso degrado, e il parcheggio di piazza d’Armi. Quando quell’opera sarà ultimata e pronta per accogliere gli operatori commerciali, solo allora gli stessi si sposteranno dall’attuale sede, attigua a via Colombo, nella nuova e moderna struttura. In questo modo sarà possibile mettere le mani sull’attuale mercato coperto con l’area commerciale che sarà arricchita. C’è poi da considerare la realizzazione del terminal bus per l’extraurbano da sud che sarà ricavato nell’area dove dallo scorso anno sono state effettuate le demolizioni.