Mercato, buona la prima: "Pronti a modifiche"

Sono entrate in vigore ieri mattina le modifiche per il mercato del lunedì. Il sindaco Stefania Signorini e l’assessore al Commercio Ilenia Orologio si sono recate personalmente in centro, nella zona ricompresa tra via Bixio, l’isola pedonale e quella antistante l’ex Mercato coperto, per una prima ricognizione generale.

Stando alle loro parole, "i feedback sono positivi", ma si dicono "consapevoli che i cambiamenti comportino del tempo". Si ricorderà, infatti, che la nuova organizzazione – stabilita esattamente un anno fa, dopo un percorso partecipato, e aggiornata successivamente nel maggio 2025 dal Consiglio comunale, con voto unanime – interessa in primo luogo il settore alimentare.

I banchi degli ambulanti che finora erano stati dislocati in piazza Catalani, all’estremità nord del mercato, sono passati nella centrale piazza Fratelli Bandiera e nel tratto pedonale tra via Cairoli e via IV Novembre. In quell’area sono stati messi a disposizione cinque stalli, di cui quattro per i titolari di posteggio e uno per i venditori che si presentano il giorno stesso.

E proprio per gli spazi per "la spunta", non si esclude la possibilità di predisporre altri stalli (ieri un solo venditore non avrebbe trovato posto, ma si stanno studiando soluzione). Complessivamente, l’assessore Orologio sottolinea "una soddisfazione diffusa e la prima sensazione sembra buona. Ovvio, però, che anche cittadini e clienti debbano abituarsi allo spostamento, ma ritenevamo importante compattare il mercato. E questo era stato deciso – ricorda – in seguito ad un ampio coinvolgimento degli operatori e delle categorie, per arrivare poi alla concertazione in Consiglio. Quindi la nostra visita è stata utile per capire quali potrebbero essere gli accorgimenti da assumere in futuro. Come sempre siamo disponibili a confrontarci. L’obiettivo è valorizzare l’offerta commerciale e, contestualmente, andare incontro alle esigenze della comunità".

Così anche il sindaco Signorini, appena rientrata dalla ricognizione: "Grazie a questa riorganizzazione abbiamo avvicinato i banchi del mercato alimentare da piazza Catalani e aree limitrofe, nella parte nord della città, in una zona molto più centrale come quella di piazza Fratelli Bandiera – continua il primo cittadino –. Al tempo stesso sono stati liberati alcuni posteggi per il centro", migliorando l’accessibilità al cuore di Falconara. Le prossime modifiche, che saranno attuate progressivamente e procederanno di pari passo con la tracciatura della nuova segnaletica orizzontale, tenderanno a concentrare ulteriormente lo spazio occupato dagli ambulanti, che sarà circoscritto nel tratto di via Bixio compreso tra via Corridoni e via Trento. E il mercato del lunedì si trasforma.

