Mercato Coperto in cerca di nuovi gestori

La giunta Ghergo tenta ancora di riempire i contenitori rimasti vuoti per rivitalizzare il salotto cittadino. Dopo gli 8 locali comunali liberi in piazza del Comune i quali per la maggior parte non sono stati ancora occupati è la volta del mercato coperto. Il Comune annuncia l’apertura della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dell’immobile comunale "mercato Coperto" che si trova nel cuore della città in piazza Garibaldi. L’obiettivo di questa iniziativa, come spiegano dalla giunta "è di riqualificare l’area e concedere l’immobile secondo una procedura concorsuale di aggiudicazione finalizzata sia alla riqualificazione del bene che alla promozione delle tipicità locali. Il mercato coperto ha una superficie utile di circa 690 metri quadrati ed è destinato all’attività di promozione e vendita di prodotti del territorio e alla somministrazione di alimenti e bevande. La concessione avrà una durata di nove anni, con un canone annuale pagabile trimestralmente. Questo investimento è sostenuto da fondi Gal "Colli Esini San Vicino", con un finanziamento di 102.500 euro per la ristrutturazione e l’adeguamento dell’immobile, mirati a migliorare l’accessibilità e la funzionalità del mercato".

L’importo minimo annuale posto a base per la valutazione dell’offerta economica è pari a 48mila euro. Tra i requisiti c’è quello di aver "prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese operanti nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione di alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti".

La gara si terrà il 10 maggio alle 10 e i dettagli completi e i documenti necessari per la partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Fabriano alla sezione Amministrazione trasparente. Il Comune invita "le imprese, le cooperative e i consorzi che soddisfano i criteri di eleggibilità specificati nel bando a presentare le loro proposte innovative per la gestione di questo spazio". La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per l’8 maggio. "Il mercato coperto – evidenziano ancora dalla giunta Ghergo - rappresenta un’opportunità per valorizzare i prodotti locali e rafforzare l’identità culturale di Fabriano. Si incoraggia una partecipazione attiva per contribuire al rilancio economico e culturale della nostra comunità".

Sara Ferreri