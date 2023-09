Mercato coperto, la cooperativa getta la spugna

Lavori di ristrutturazione al mercato coperto, la cooperativa agricola "Mastro Marino" che vende prodotti tipici si dice costretta a chiudere senza probabilmente riaprire più. "In qualità di presidente e a nome del consiglio direttivo della cooperativa ‘Mastro Marino’ che gestisce il mercato coperto – spiega Massimiliano Carsetti - con grande rammarico e tristezza comunico che dal 19 settembre la nostra attività è chiusa per l’effettuazione di alcuni lavori di ristrutturazione da parte del Comune. Abbiamo dovuto sgomberare il locale in pochissimi giorni e con notevole disagio per i dipendenti, per i soci fornitori dei prodotti e per il futuro dell’attività. I lavori dovrebbero terminare alla fine di ottobre. Considerato che il nostro contratto scadrà ad aprile 2024, che rimontare tutto comporterà tempo, costi importanti a nostro carico ed eventualmente sarà solo per pochi mesi, purtroppo con grande probabilità non riapriremo. Ringraziamo tutti i clienti affezionati, tutti i cittadini che ci hanno sostenuto e creduto nel nostro impegno per la promozione dei prodotti agricoli locali. Troveremo altre soluzioni". Sul tema interviene anche la Cna: "Sì alla pedonalizzazione del centro storico, ma senza un progetto organico, oggi, rischiamo il deserto". "Dopo l’annuncio della possibile chiusura – rimarca Marco Silvi, responsabile sindacale di zona – di Mastro Marino prendiamo posizione per invitare l’Amministrazione a dare assoluta priorità a una riflessione complessiva, organica e molto concreta sul contesto del centro storico della città della Carta. L’inaspettata e pessima notizia della probabile prossima chiusura di un’importante attività del centro a seguito di una nota dalla quale emergono alcune perplessità sulle tempistiche dei lavori, segue purtroppo quella di altri locali che hanno chiuso i battenti nel corso dell’ultimo anno e che statisticamente non vengono compensati da nuove aperture. Di fatto, i commercianti ci testimoniano il rischio oggettivo di una progressiva desertificazione dei flussi di persone lungo il corso e le vie del centro, fenomeno dovuto a molteplici fattori". "Mentre si dibatte sulla riapertura o chiusura al traffico dei circa 200 metri di area pedonale – aggiunge Maurizio Romagnoli, presidente Cna di Fabriano - il centro storico della nostra città continua a perdere pezzi. Se non apriamo immediatamente una discussione approfondita quale presupposto a un progetto realmente organico che sappia tenere insieme la sostenibilità con le esigenze dei commercianti, che siano 200, 500 o 1000 i metri in questione, sostituiremo i sampietrini con la sabbia".

Sara Ferreri