Mercato coperto: lo spettro dei licenziamenti

Lavori al mercato coperto, la cooperativa che lo gestisce annuncia cinque licenziamenti. "Lo sfratto di fatto che abbiamo subito ha interrotto un servizio ai cittadini e, quello che ci rammarica da imprenditori e che ci ha costretti a mettere in mezzo alla strada all’improvviso cinque bravi dipendenti, motivati e professionali". È dura la replica della cooperativa agricola Mastro Marino che gestisce il mercato coperto (ma, in rotta con l’amministrazione, ha annunciato che non riaprirà dopo il cantiere) alla giunta Ghergo che ha spiegato come da tempo i lavori di manutenzione della struttura fossero stati programmati e ha puntato il dito contro il mancato pagamento da parte del gestore delle utenze che sarebbero 188mila euro (energia elettrica). Il consiglio direttivo della cooperativa nel ricordare di aver collaborato sempre con le amministrazioni locali e promosso i prodotti enogastronomici e le eccellenze del territorio anche attraverso eventi ad hoc rimarca: "E’ vero che eravamo stati informati dall’Amministrazione che i lavori si dovevano fare, avevamo chiesto che si facessero in periodi in cui la nostra attività era meno intensa (gennaio, febbraio, agosto), ma un conto è sapere che si dovranno fare altra cosa è ricevere uno "sfratto" con 7 giorni di tempo. La comunicazione formale è arrivata il 12 settembre (preceduta da una telefonata pochi giorni prima). Togliere tutti gli arredi e strumenti di lavoro, smaltire il magazzino e collocare tutto in altre sedi in pochi giorni, con importante disagio per i dipendenti e per i produttori che non potevano più consegnare quanto già preparato. Questa velocità di sgombero ci ha creato un danno di immagine nei confronti di clienti e fornitori preoccupati per questa nostra improvvisa ‘fuga’". Poi sulle bollette: "Dal 2012 il proprietario avrebbe dovuto installare un subcontatore per conteggiare i nostri effettivi consumi. Ci era stato chiesto di acquistarlo cosa che facemmo subito, era il 2013 ma questo non è mai stato installato e a gennaio scorso l’avevamo proposto anche all’attuale amministrazione. Inoltre non ci è mai stata inviata in tutti questi anni alcuna documentazione, richiesta e tanto meno fatture. Se fossero arrivate le avremmo regolarmente pagate, invece ci arriva un conto totale di 11 anni pari a 188.563,65 euro comprensivo di tutta l’energia consumata oltre che da noi anche da altri utenti stanziali e occasionali e anche dalle attività del Comune stesso…..e’ colpa nostra? Possibile che in 130 mesi nessuno negli uffici abbia notato questa situazione, tra l’altro da noi più volte segnalata?". Da parte di entrambi la c’è la "disponibilità ad un accordo transattivo" ma le posizioni restano distanti.

Sara Ferreri