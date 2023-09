Mercato coperto tra lavori e luce non pagata

"Abbiamo dovuto far partire i lavori al mercato coperto perché i locali presentano da anni criticità e sono inadeguati e rischiavamo di perdere un’importante finanziamento". Così la giunta Ghergo replica alla cooperativa agricola "Mastro Marino", gestore della struttura che si è detta costretta a chiudere per tali lavori senza probabilmente riaprire più. Ma non è tutto perché emerge un contenzioso tra il gestore e l’amministrazione per bollette dell’energia non pagate per 188mila euro.

"Il mercato coperto è una realtà a cui i fabrianesi sono affezionati – rimarcano dal Palazzo -. I locali, tuttavia, presentano da anni, criticità che li rendono inadeguati e bisognosi di un’urgente riqualificazione. Nel contempo l’Amministrazione rischia di perdere un finanziamento per la realizzazione di lavori di miglioramento della struttura, che negli anni che vanno dal 2017 al 2022 non è stato utilizzato e che, se entro ottobre non verrà rendicontato, produrrà la perdita di un investimento di 102.500 euro. Con tali risorse saranno realizzati gli impianti di riscaldamento, allarme antincendio e illuminazione di sicurezza. Saranno rifatti i pavimenti, si provvederà alla tinteggiatura del locale, a un nuovo bagno e ristrutturare quello esistente. Sono lavori noti da anni e rimandati da troppo, di cui i concessionari erano a conoscenza. Sapevano da tempo che il termine ultimo per realizzarli sarebbe stato settembre 2023 e questo è stato più volte oggetto di confronto. Della data di effettivo inizio dei lavori il presidente della cooperativa è stato informato già l’ultima settimana di agosto. Oltre che per l’argomento dei lavori – aggiungono - nei mesi scorsi, abbiamo avuto numerose interlocuzioni con la cooperativa, anche per meglio comprendere e risolvere l’inadempimento verso il Comune. Sono in corso verifiche in quanto risulta che la cooperativa, contrariamente a quanto previsto nel contratto di locazione, negli anni, non abbia mai pagato al Comune la fornitura di energia. Il consumo ci risulta pari a 188mila euro. Abbiamo dato disponibilità a un accordo transattivo, compreso anche lo scomputo della mancata fatturazione dei giorni di chiusura per i lavori. Il Comune non può non affrontare, chiarire e tentare di risolvere tale situazione, evitando un danno per i conti pubblici".

Poi sul futuro: "Il rinnovo della concessione (scade ad aprile 2024, ndr), dovrà avvenire in maniera chiara e trasparente, con l’obiettivo di continuare a fare del mercato coperto una struttura di valorizzazione delle produzioni tipiche e dell’enogastronomia, ma senza che da tale concessione derivi un danno economico per la collettività".