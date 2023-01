Mercato del Piano, degrado e progetti "Sistematelo invece di fare debiti"

di Pierfrancesco Curzi

"State progettando il nuovo mercato coperto al Piano, un’opera da 15 milioni di euro, con appena 500mila euro in cassa. Con questo appalto fantasma andrete a gravare sui conti della prossima giunta comunale. Invece di progetti mirabolanti pensate a sistemare l’attuale mercato". L’affondo di Marco Ausili, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ieri è stato duro e alle sue accuse hanno replicato la sindaca, Valeria Mancinelli, e l’assessore ai Lavori pubblici, Paolo Manarini: "Tre giorni fa in giunta abbiamo approvato il progetto definitivo del nuovo mercato con una delibera formale – ha spiegato a margine la Mancinelli – Per il primo lotto emetteremo un bando di gara ed entro la fine della legislatura verranno affidati i lavori. Nel frattempo provvederemo alla demolizione di alcuni manufatti di piazza d’Armi propedeutici alla realizzazione del nuovo mercato".

Il titolare dei lavori pubblici poi passa all’analisi dell’intero appalto diviso per stralci: "Trattandosi di un’opera molto importante e con varie fasi di applicazione dei lavori, intanto partiamo con il primo lotto, ossia la realizzazione della nuova struttura. Si tratta di un importo di 7,3 milioni di euro, somma coperta in particolare con un mutuo acceso appositamente – ha aggiunto Manarini – La copertura finanziaria c’è, altrimenti non potremmo partire. Per i tre lotti successivi, il primo da 5,7 milioni, il secondo da 1,2 e l’ultimo da 6,9 milioni di euro ci sarà tempo, prima dobbiamo terminare il primo intervento. Intanto abbiamo portato a casa il via libera alla progettazione definitiva, atto molto importante che risale a pochi giorni fa. Tutto procede bene e presto partiamo con le demolizioni di una serie di edifici vuoti".

Né la sindaca né l’assessore ai lavori pubblici hanno però risposto sulle condizioni in cui versa il mercato del Piano attuale: "In un contesto molto confusionario è sempre più urgente intervenire da subito sul decoro e l’igiene del mercato attuale, sul rifacimento dei bagni pubblici e la messa in sicurezza di alcune parti – è stato l’attacco di Ausili – Fondamentale ristabilire da subito situazioni all’altezza del valore storico di questo mercato e dell’area in oggetto, sia per gli operatori sia per i clienti. Alla mia interrogazione odierna (ieri, ndr), vorrei aggiungere, l’amministrazione ha risposto ammettendo che la spesa totale prevista per il nuovo mercato di piazza d’Armi è di 15 milioni di euro, ma ad oggi, nonostante il progetto sia stato annunciato dal 2019, il Comune ha impegnato solo 500mila euro a questo scopo. Manca totalmente la previsione di fonti di finanziamento complete. Se non la spada di Damocle sulla testa delle future amministrazioni di nuovi e pesanti mutui".