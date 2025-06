Mercato del Piano: il cantiere si rianima

Mercato del Piano, riaperti i cancelli del cantiere in piazza d’Armi: una luce in fondo al tunnel in cui si era cacciata quell’opera così importante per lo sviluppo di una zona nevralgica del capoluogo. Ad annunciare la ripresa dei lavori è lo stesso assessore con delega ai lavori pubblici, Stefano Tombolini: "Siamo riusciti a trovare un accordo con la ditta incaricata affinché le cose ripartissero _ spiega Tombolini al Carlino _. Il personale sta applicando i pannelli della struttura e la cosa dovrebbe andare avanti senza problemi, speriamo. Per un’altra parte del cantiere dovremo probabilmente modificare il progetto con una variante, nulla che ci farà perdere altro tempo, potendo andare avanti con il resto dell’appalto. Dopo quello stop dei lavori del mese scorso sto seguendo con la massima attenzione questo cantiere che per l’amministrazione è molto importante. Non potremo accettare nuove interruzioni, rinvii e ritardi".

Sono una cinquantina gli operatori commerciali attivi dentro il mercato che sperano in una soluzione definitiva di quell’appalto per trasferirsi nella nuova struttura al più presto. Quello del mercato del Piano rischiava, e di fatto rischia ancora, di fare la fine dell’ex Verrocchio. Si parla di un investimento importante per il primo stralcio del progetto messo in atto dalla precedente amministrazione. Primo stralcio che prevede la realizzazione del plesso mercatale e il trasferimento degli operatori commerciali nella nuova struttura, con quella vecchia, ridotta male, destinata alla demolizione. E siamo già nel secondo stralcio dell’opera, al momento non ancora finanziato, che prevede il recupero dell’area commerciale attualmente attiva.