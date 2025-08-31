Mercato delle Erbe. Cantiere lumaca al 40%. La spesa è uno slalom tra disagi e cali di vendite

Macedonia tra i passanti, pesce fresco tra i teloni. In mezzo un cantiere che sembra una bella addormentata – due settimane di ferie come da accordi – nell’attesa di riprendere i lavori da domani. E poi numerosi frequentatori, perché di sabato (ieri, ndr) visto anche il maltempo, molti anconetani hanno preferito dedicarsi alla spesa al mercato, in un viavai di mantelle, ombrelli e sacchetti della spesa, tra pannelli e teli di plastica con vista sui lavori in corso, al piano terra ma non solo. Ecco il Mercato delle Erbe con il suo cantiere lumaca: è completato il 40%, come spiega l’assessore Tombolini, e la corsa contro il tempo per completarlo entro marzo 2026, come da obiettivo Pnrr, prevede che adesso l’impresa si trasformi in Marcell Jacobs, per recuperare il tempo perso con grande rapidità.

Nel frattempo all’interno del mercato i commercianti si lamentano: il calo della clientela, e di conseguenza, dei ricavi, si attesta intorno al 70%. Al sabato c’è gente, negli altri giorni molto meno. Le difficoltà di accesso, i problemi dell’ascensore, ma anche quelli per trovare un posto per parcheggiare l’auto, costituiscono un forte deterrente per un contenitore che, invece, vuole non solo tornare ai fasti di un tempo, ma anche rilanciarsi in chiave attuale, come già succede in altre città. L’obiettivo, infatti, sarebbe quello di risanare l’edificio trasformandolo in un luogo destinato non solo alla vendita di prodotti alimentari, ma che possa costituire un nuovo punto d’incontro contemporaneo, identificato come una vera e propria piazza coperta con valore di attrattore economico e sociale nei confronti degli anconetani ma anche e soprattutto in chiave turistica. Una sfida, insomma. Soprattutto per i tempi stretti con cui si misurerà nei prossimi mesi l’impresa che deve ultimare il lavoro in mezzo al disappunto di commercianti e clientela abituale.

