Mercato delle Erbe, la polemica: "Coperte le travi storiche in ferro": "Non si poteva fare in altro modo"

I lavori per il restauro del Mercato delle Erbe proseguono spediti, ma nel merito iniziano a uscire alcune polemiche. A partire dal posizionamento di alcune controsoffittature che andrebbero a coprire la bellezza ingegneristica della struttura liberty. A lanciare l’allarme è stato l’ex candidato sindaco dei Verdi, Roberto Rubegni, che ha pubblicato un post sulla sua pagina social per segnalare il problema. A Rubegni, indirettamente, risponde l’assessore comunale ai lavori pubblici, Stefano Tombolini, secondo cui il progetto approvato non ammetteva modifiche e la copertura degli impianti è necessaria.

Il cantiere, dopo alcune difficoltà palesate in corso d’opera che hanno prodotto dei rallentamenti, adesso procede spedito in vista della consegna tra marzo e giugno del prossimo anno. In questi giorni qualcuno si è accorto di quei controsoffitti: "Nella ristrutturazione del Mercato delle Erbe verranno purtroppo coperte con dei controsoffitti gran parte delle travi in ferro in stile liberty del 1926, ottenute con la fusione delle corazzate austriache che nella prima guerra mondiale bombardarono Ancona. Verrà così cancellata la vera peculiarità del mercato che lo rende architettonicamente un luogo unico, con una memoria storica importante – sostiene Roberto Rubegni – Peccato perché anche questa volta si è persa l’occasione, come è già successo spesso in passato, di conservare, a beneficio della memoria e delle nuove generazioni, luoghi storici e la bellezza della città".

A Tombolini, responsabile politico dell’intervento effettuato con fondi Pnrr, abbiamo chiesto una risposta tecnica: "Il recupero del mercato coperto tra corso Mazzini e via Magenta – spiega Tombolini – coinvolge tutta l’impiantistica necessaria all’ammodernamento tecnico delle postazioni di vendita in concessione. Necessariamente, le tubazioni per i passaggi degli impianti, dei sistemi antincendio e delle macchine frigo sono state posizionate nella parte alta degli spazi e al di sotto delle travi storiche in acciaio, che sono già state restaurate con il laserclean, trattate e verniciate. Tutta l’impiantistica sarà poi protetta da controsoffittature in cartongesso e le travi in acciaio del 1926, con ribattini a vista del 1926, saranno anch’esse in tal modo protette e preservate. Non era possibile lasciare libere e scoperte quelle parti. È una scelta progettuale quella descritta che persegue la fruibilità, l’innovazione tecnologica e il rispetto architettonico della struttura storica e spaziale del Mercato coperto delle Erbe".

Ricordiamo che il Mercato delle Erbe è stato inserito nella lista dei progetti Next Generation EU dalla vecchia amministrazione comunale a assieme a biblioteca Benincasa, Pinacoteca, Palaveneto e Mole Vanvitelliana (una parte). L’attuale giunta ha avviato le procedure e avrà l’onere di portare a compimento i lavori entro le date prestabilite per non incorrere in sanzioni: "I tempi dati dal percorso Pnrr erano dati, non potevamo derogare, non ci saremmo stati dentro – aggiunge l’assessore Tombolini – Si poteva fare altro, certo, ma con investimenti e tempi di consegna dei lavori diversi. Dobbiamo andare avanti così, non c’è altra soluzione". A intervento finito gli operatori commerciali torneranno al piano inferiore, mentre sopra andranno le attività della ristorazione.