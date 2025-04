Mercato delle Erbe, l’accordo. Rateizzazione del canone

Mercato delle Erbe, chiuso l’accordo tra il Comune e gli operatori commerciali, rappresentati dalla Cna, per lenire il peso della situazione in cui versa la struttura interessata da più di un anno dai lavori di restyling. Una proposta che alla fine accontenta tutti e nessuno, forse la migliore possibile visto che i due contendenti partivano da posizioni molto distanti per non dire estreme. Alla fine con la delibera approvata ieri in giunta, su proposta dell’assessore alle attività economiche Angelo Eliantonio, via libera alla rateizzazione del pagamento dei canoni 2025 dovuti dai titolari delle concessioni dei box dentro il Mercato. Il Comune concede ai commercianti la rateizzazione in cinque anni, senza applicazione di interessi, suddividendo l’importo in 15 rate costanti, con prima scadenza il 31 marzo 2026 e le successive il 31 luglio e il 31 ottobre, con la stessa frequenza del pagamento del CUP (Canone Unico Patrimoniale al quale sono assoggettate tutte le occupazioni mercatali).

Il Comune non richiederà alcuna garanzia fideiussoria e, contestualmente, si impegna a non prevedere aumenti del canone per tutti gli operatori del Mercato centrale fino al 31 dicembre 2027: "L’atto approvato è un altro segnale importante che ci tenevamo a dare agli operatori del Mercato – afferma Eliantonio – soprattutto perché è sempre stata nostra intenzione supportare in ogni modo i commercianti che lavorano al suo interno in un momento delicato come quello della ristrutturazione".

Da cronoprogramma i lavori, costati 5,3 milioni di euro e finanziati dal Pnrr, dovrebbero terminare il 31 marzo 2026. soddisfazione è stata espressa anche da Andrea Cantori, segretario Cna Ancona: "Si è trattato di un negoziato complesso, con posizioni inizialmente distanti, che ha messo in gioco la credibilità di tutti. Alla fine, siamo riusciti a trovare un punto di equilibrio che, come in tutte le trattative importanti, non lascia nessuna delle parti pienamente soddisfatta, ma offre una soluzione accettabile per entrambe. Restano ancora molte questioni da affrontare, come il progetto per il post-ristrutturazione e la sua gestione. Tuttavia, oggi possiamo guardare al futuro con maggiore serenità e fiducia" è il commento di Cantori.