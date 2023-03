"Mercato delle erbe, nuova vita" E’ caccia ai finanziamenti privati

"La votazione unanime della mia mozione come emendata dalla maggioranza per la ‘riqualificazione del mercato delle erbe’ pone le basi, dopo tanti anni, di dare nuova vita a uno spazio che dovrà tornare a essere patrimonio di tutta la città e dei turisti. Sulla sua applicazione vigileremo". Così il consigliere dei Riformisti per Jesi Francesco Rossetti nell’esprimere soddisfazione per l’approvazione di una mozione che "aggiunge l’urgenza di una soluzione". "In campagna elettorale – rimarcano dal gruppo di opposizione - riscontrammo lo stato di difficoltà dei commercianti che operano all’interno del mercato e che non possono essere delegati, troppo a lungo, a tenere in vita un contenitore così importante e prezioso ma con una impostazione che non risulta competitiva con altre attività commerciali multisettoriali. Poiché non vi sono all’orizzonte, per questa opera, finanziamenti pubblici, occorrerà avviare da subito un processo di coinvolgimento di quelli privati. Auspichiamo dunque che le interlocuzioni con la società civile, previste dall’assessora Melappioni, partano al più presto".