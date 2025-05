Mercato delle Erbe, scatta il divieto per i furbetti di corso Mazzini

Il cantiere per il recupero dello splendido Mercato delle Erbe entra nella sua fase cruciale, a meno di un anno dalla consegna dei lavori e alla rendicontazione in merito al progetto Next Generation EU, e da qui all’estate stop ai furbetti della sosta su misura. Il Comune di Ancona ha emesso un’ordinanza, immediatamente in vigore e con durata provvisoria fino al 31 agosto (eventualmente estensibile qualora necessario), che riordina la sosta nella zona attorno alla struttura liberty, con particolare attenzione su corso Mazzini. Il tratto più interessato del corso ‘vecchio’ è quello che va dall’incrocio con via Marsala all’ingresso appunto del mercato, dove, a un anno e mezzo quasi dall’inizio del cantiere tanti automobilisti poco corretti hanno continuato a parcheggiare indisturbati per loro comodità. In un determinato periodo, addirittura gli stessi aprivano e chiudevano il cancello che era stato posto dalla ditta incaricata di lavori attraverso cui far transitare i loro camion. Certo, quell’opzione dava la possibilità di occupare degli stalli in pieno centro, ormai ridotti all’osso un po’ ovunque a causa di una drammatica carenza di posti auto di qualsiasi colore, bianchi, blu o gialli che siano. L’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale fissa il divieto di fermata e di sosta su ambo i lati da ora fino al 31 agosto; sarà inoltre interdetto il transito dei veicoli in quel tratto di strada, a parte i mezzi appunto a disposizione dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto, il carico-scarico e la raccolta dei rifiuti con orario 6-8, 13-15 e 16-18. Il divieto di sosta sarà in vigore attorno a tutto il perimetro dell’area mercatale, compreso il tratto di collegamento di via Magenta con interdizione del traffico veicolare. L’ordinanza prevede che gli operatori del Mercato delle Erbe, muniti di permesso rilasciato da Ancona Servizi, possano parcheggiare nella zona ‘Centro-Spina dei corsi’.