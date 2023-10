Mercato delle Erbe, si inizia. Il risiko dei commercianti

Partiranno subito dopo le festività natalizie i lavori per la ristrutturazione e il recupero del Mercato delle Erbe: "Tecnicamente l’intervento potrebbe partire anche prima – ha detto nella seduta congiunta delle Commissioni III e VIII l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini – ma così come abbiamo deciso di fare per i lavori sui marciapiedi di corso Amendola, anche in questo caso ‘congeliamo’ tutto e facciamo trascorrere il Natale e dopo l’Epifania si parte".

Finalmente ci siamo, dopo tanti anni e tante peripezie, come il recente distacco di due fregi di ferro dalla facciata principale dello stupendo edificio nel cuore di Ancona che ha richiesto la chiusura del mercato per qualche ora. In realtà l’opera si appresta a partire con un grande punto interrogativo a cui l’amministrazione comunale spera di poter portare presto un chiarimento. Il problema è stato sollevato ieri in aula dal consigliere di minoranza Giacomo Petrelli (Pd) e riguarda la tipologia di fondi che verranno usati per portare a termine l’opera. Il Mercato delle Erbe, così come il Palaveneto, parte dei lavori della Mole e altri ancora, dopo il Covid era passato dalla fonte di spesa del Bando di ‘Rigenerazione urbana’ con fondi statali al capitolo del Pnrr. Proprio la rigenerazione urbana rischia di essere esclusa dai fondi previsti dal Next Generation EU, visti i ritardi e le difficoltà palesati dal governo Meloni sul tema. Qualora ciò accadesse, e sarebbe una pessima notizia per tanti, Ancona compresa, l’amministrazione comunale dovrà reperire altre fonti di finanziamento per portare a termine una serie di progetti il cui iter è ormai partito e non può certo essere interrotto proprio sul più bello.

Al netto di questa preoccupazione di fondo c’è l’attualità delle cose, tra cui il piano attraverso cui il Comune dovrà colmare i disagi provocati dal cantiere agli operatori commerciali: "I tempi dei progetti Pnrr sono dati, dunque entro giugno 2026 deve essere tutto finito e sistemato – ha aggiunto Tombolini – Ci saranno dei disagi, ma presto presenteremo le alternative per i commercianti a cui abbiamo già dato delle linee guida. Le attività di frutta e verdura andranno in un locale vuoto dell’ex Metropolitan (piano terra all’angolo tra via Castelfidardo e corso Mazzini, ndr), le pescherie al piano superiore della struttura che si collegherà con gli spazi di via Magenta dove andremo a inserire tutti gli altri negozi, dalle macellerie ai formaggi fino allo stoccafisso. Porteremo fuori anche il bar ovviamente che pensiamo di inserire nel locale dismesso di un’attività chiusa in via Matteotti".

p.cu.