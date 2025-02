Mercato delle erbe, via i vecchi banchi: "Si lavora per far rivivere quel luogo"

Hanno preso il via ieri i lavori di smantellamento dei chioschi in lamiera del mercato delle erbe, ormai in disuso da anni. Erano gli spazi di vendita di frutta, verdura e generi alimentari di un tempo, chiusi e non più riutilizzati. Proprio questo stato di cose ha indotto l’Amministrazione comunale a farsi carico di azioni per far tornare a vivere questo luogo nevralgico della città.

Con la rimozione dei chioschi - resteranno quelli gestiti dagli operatori rimasti - si potrà avere una visione dell’intero spazio coperto e creare le premesse per condividere una progettualità futura. Nel mercato è destinata la nuova struttura che ospiterà l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune. Sarà il primo elemento nuovo a cui poi, in un percorso da costruire con la comunità, se ne aggiungeranno altri, in quella idea di riportare il mercato a essere un luogo di scambio, magari non solo di prodotti, ma anche di servizi.

"Non è casuale – dicono dal Comune – che tale intervento avvenga in maniera contestuale a ulteriori due azioni: da un lato la realizzazione di spazi pedonali per arrivare in Via Cavour, dall’altro la progettazione del nuovo ascensore di Palazzo Battaglia".