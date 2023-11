Mercato e Brindisi, Milano non può sbagliare. Otto sconfitte in 12 partite: serve una svolta

Dal viaggio in terra pugliese prova a ritrovare confidenza con la vittoria l’Olimpia Milano. Sul parquet del fanalino di coda Brindisi, con il nuovo allenatore sul ponte di comando, ma ancora alla ricerca del primo successo in campionato, i biancorossi cercano di ritrovare il feeling con la gioia di vincere una partita. Se in questi anni si è anche creato il paradosso che perdere ogni tanto non sarebbe stato così un problema in campionato pur di far riposare i giocatori, la gara di questo pomeriggio alle 16.30 invece diventa mandatoria intanto per ritrovare l’elemento fondamentale nella costruzione di una squadra: la serenità. 8 sconfitte in 12 gare ufficiali, una partenza shock in Eurolega con un solo successo in 6 gare (con la Virtus Bologna che fa da contraltare con 5-1 in campo europeo e addirittura 12-1 in totale), hanno improvvisamente fatto tornare a capire quanto sia importante la vittoria come parte fondamentale del gioco con buona pace dei ’’de coubertiniani’’di ferro.

L’Armani non dovrà dare per scontato il risultato a Brindisi, però, giocherà senza la sua stella Nikola Mirotic (nella foto), per disinfiammare il tendine d’Achille dopo le fatiche europee, sarà senza Kevin Pangos, al momento separato in casa (ma francamente meglio così che con il continuo equivoco sulla sua utilità o meno) e Billy Baron che in una squadra che segna poco da 3 punti si sta rivelando, con il senno di poi, sempre più fondamentale. Ovviamente tutti gli altri sono più che sufficienti per vincere in un PalaPentassuglia tutto esaurito, ma dovranno dimostrare di avere ben altro piglio rispetto alla debacle casalinga contro Pesaro. L’Happycasa avrà Dragan Sakota come nuovo allenatore dopo l’interim dell’ex milanese Marco Esposito, ma ha più di un problema fisico che mina la completezza del suo roster. A Milano cambia poco, dovrà reagire, fare una prestazione convincente senza pensare troppo poi alla coppa e all’ipotetico ricorso al mercato (difficile trovare una soluzione a breve termine di alto livello), ma proprio per ritrovare il sapore della vittoria. Il resto verrà da sè.