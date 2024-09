Mercato, ecco il nuovo regolamento: sarà ridotto e con più posti per la sosta

Sono state approvate all’unanimità le modifiche al Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche. Le ha deliberate il Consiglio comunale, al termine di una seduta lampo in presenza dei soli consiglieri di maggioranza. Come noto, infatti, l’opposizione, vuoi per motivi personali o lavorativi nei casi di Lara Polita (Cittadini in Comune) e Laura Luciani (Pd), vuoi per "protesta" nel caso di Marco Baldassini (Ancora, Vola e Riformisti), non ha partecipato. A ogni modo, l’adeguamento del testo prevede una sostanziale riorganizzazione dei banchi del mercato del lunedì a Falconara. Questo per razionalizzare gli stalli, che in alcuni casi saranno allargati o riallocati i banchi da spostare secondo la graduatoria, mentre quelli del settore alimentare saranno concentrati in piazza Mazzini, in modo da rendere il mercato più concentrato e fruibile per i cittadini. Al contempo, però, si è valutata la possibilità di "liberare" un numero maggiore di posti per le auto. Non è un mistero che alcuni banchi del mercato cittadino siano vacanti da tempo e allora, nell’ottica dell’aggiornamento del Regolamento, si è accelerato per creare degli spazi di sosta per i residenti o i frequentatori del centro.

Come chiarito dall’assessore al Commercio Ilenia Orologio, "la proposta è quella di accorciare il mercato cittadino, che sarà dislocato da via Roma a via Trento". Al momento, nel mercato cittadino ci sono "179 posti non alimentari, 10 alimentari, 6 agricoli alimentari e 3 agricoli non alimentari – ha sviscerato i numeri l’assessore –. Nei posti futuri, invece, ci saranno 127 posti non alimentari, 6 alimentari, 3 agricoli alimentari e 3 agricoli non alimentari. A questi si aggiungeranno 3 posti non alimentari quando verranno recuperate le aree di fronte all’ex Garage Fanesi". Secondo le stime, potrebbero rimanere vuoti 7 posti.

Ma l’amministrazione non esclude che quei posti "potrebbero rientrare in un futuro bando o essere richiesti in fase di spunta durante il mercato". Nel corso della stessa riunione del Consiglio, tornato a riunirsi a due mesi dall’ultima volta e proprio a pochi giorni dall’alluvione, oltre alla dibattuta approvazione della convenzione per "condividere" il segretario comunale Carla Frulla con Filottrano (15 ore settimanali in quel municipio, Falconara rimborsata per 30mila euro), sono stati varati anche il bilancio consolidato 2023 e la variazione al bilancio preventivo 2024-2026.

gi. gia.